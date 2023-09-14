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10 хороших новин 13 вересня

10 хороших новин 13 вересня

● Непереможна українська армія натовкла копрокадаврам у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області. Також наші сонечки просунулися південніше Роботиного.

Гарно прилетіло на базу безпілотників у Луганському. Усі безпілотники одразу злетіли, але є нюанс

● Повітряні сили України угандошили великий десантний корабель «Мінськ» і катер «Тунець», відстрілявшись по севастопольському судоремонтному заводу. Це відчуття, коли дії військових твоєї країни нафіг перебивають в інфорпросторі презентацію нового смартфону від Apple

● ГУР забрала під свій контроль вишки Бойка. Да, ми знаємо, що на них вже нічого не видобувалося і самої русні там не було. Але давайте оцінимо з точки зору символізму – вишки ж просто неба, у морі, як на долоні, а ці зухвалі пи3дюки приперли туди гумовим човником, відстрілювалися, виловили з води свого, який вивалився під час бою і упи3дували назад. З тим же успіхом можна було насрати Шойгу на голову.

● Литва, Латвія та Естонія заборонили громадянам країни 404 перетинати свій кордон на власних авто. Тільки на автобусі чи пішки. «Щоби з вас додатковий раз познущатися, йо@ана русня, - повідомили у їхніх МЗС. – У відповідності до рекомендаційних даних Єврокомісії»

● Кім Чен Ин приїхав до Путіна. Нарешті зустрілися два доктора Зло на мінімалках. Обмінялися взаємними дипломатичними облизуваннями. Щоправда погано ховаючи обопільну зверхність та відразу. Навіщо Ину Путін понятно – в Північній Кореї голод і йому потрібне зерно. Тобто Кім Чен Ин припхався до Путіна як голодні студенти з общаги ходять пожрать додому до стрьомной, але багатої на харчі одногрупниці. З Путіним теж все понятно – він вже настільки ніхто, що статусності йому стали додавати візити істоти типу оцього азійського косплею сталіна.

● Прилетіло в Москву, в район Останкінської телевежі, де живуть росіянські ЗМІ. МНСники заявили, що сталося загоряння сміття. Дуже влучно, по відношенню до останкінської фауни.

Також прилетіло у Рильськ на Курщині і у Бєлгород, але там цього разу ї@уться якось без огонька.

● У Волгоградській області отріцатєльно взлетіла сушка. Це вже здається дев’ята з початку повномасштабної, яка ліквідовується самостійно. Можна тільки пошкодувати, що не на території військової частини

● А ще у полі різко приземлився літак «Уральських авіаліній» - еірбас, сп#жжений, здається, у Шотландії. Колись лапті на ньому літали по лізингу, але після повномасштабної тупо залишили собі. І тут навіть обкраденим власникам літаків не дуже співчувається – чуваки, ну ви бачили, що роблять ці мандавошки з 2014-го і все одно дали їм літак? Ну камон, тепер значить не дивуйтеся

Так от, літали-літали лапті на п#жженому літаку, а сп#здити до нього деталі все ніяк не вдавалося. От він в польоті і закінчився. Після посадки в полі його розпилять і перетворять на запчастини до інших п#жжених еірбасів. Яка глибокая скорбь

● Перша громада в Києві перейшла до ПЦУ. Вітаємо громаду храму Покрови Пресвятої Богородиці на Бортничах. Настоятель традиційно опирався, але після того як Паша Мерседес опинився на лаві підсудних, проклять РПЦ-шних некромантів навіть самі довірливі українці перестали боятися.

● І давно я вас російською крінжею не радувала. У московському метро до якоїсь тітки причвалав чмоня у формі, касці і бинтах і попросив у неї подаяння. Тітка ніякої вдячності до героя есвео не виявила, а на наступній станції метро поскаржилася на нього у поліцію за дискредитацію російської армії. Держава мовляв військовим все дає, а раз цьому не дала, значить він несправжній.

Тітка має як мінімум стати наступним російським міністром інформації

Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/958

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