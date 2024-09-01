Оперативна інформація станом на 16.00 01.09.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Загалом від початку доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Порозок, Дмитрівка та Високе. Противник завдав авіаціних ударів по населених пунктах таких як Білопілля, Велика Писарівка, Бунякине та Ободи, загалом скинувши дев’ять КАБів. Загарбник не припиняє бомбардування своєї території, за наявною інформацією за сьогодні по території Курської області завдано чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази атакували оборонні рубежі в районі Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Вісім боєзіткнень завершилися, ще два - триває.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Роздолівка оборонцями української землі відбито п’ять атак противника.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки поблизу населених пунктів Андріївка, Кліщіївка та Майське, ще одна атака триває в районі Маркового.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак у районі Торецька та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще два боєвих зіткнення тривають. Противник активно застосовує штурмову авіацію.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника, сім боїв – ще тривають.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають три атаки окупаційної армії. Поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.

На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Триває бій.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили. Проте, ведуть постійні обстріли населених пунктів з усіх наявних зразків озброєння. Завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворог безуспішно один раз спробував атакувати наших оборонців.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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