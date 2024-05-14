10 хороших новин на 14 травня

● Копрокадаври на Харківщині кілька днів дуже сильно випрошували пи$дов і непереможна українська армія вирішила не одказувати. Видали так, що в одній панамці не унесеш. Нє, правда, мені подобається як наші працюють, це гуманізм у чистому вигляді – спочатку переколошматили штурмовій групі всі танки і бехі, а потім артою і дронами врятували нещасних від повернення на позиції.

Наступ в напрямку Лук’янців вже зупинено, наші сонечки посилені резервами і контратакують. Харків передає лаптям іти нах#й не озираючись.

● Ще наші котики за кілька днів переколошматили чергову російську сушку 25 «Грач» (працював в будь-яких умовах, коштує як три російських села, дуже небезпечна х#йня) і катер у Криму

● Наша улюблена постійна рубрика «горящая росія». ГУР МО в ніч на неділю мали час і натхнення, тому красиво полихало і бахкало одразу на Волгоградському НПЗ (поламали установки первинного перероблювання нафти, димову трубу і кабель керування повітряними холодильниками), нафтобазі у Калугі і Новоліпецькому металургійному комбінаті.

Потім ще вальнули дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї, які є були перевалочними для постачання пального до Криму

В Луганській абізянії також згоріла нафтобаза. Така печалька, доведеться переносити її ще далі від фронту, опять доведеться заправлятися святою водою і іконками.

● У мене вже теж зуби ниють від прогнозів про прибуття F-16, але от вже якійсь чіткий терімн – данці заявили, що перші птічкі будуть у нас протягом місяця.

Німеччина терміново купує нам у Штатів три хаймарси і додає до них одну іриску. Пентагон готується от-от оголосити пакет допомоги на $400 млн з патріотами, стінгерами, бредліками, MRAP і протитанковими системами. Додаткові ракети для зеніток теж їдуть, через що лапті у посадках вже сруть цеглою

А тут ще Іспанія підоспіла зі своїми леопардами, БМПшками та артилерією. А-р-р-р

● У той же час Пентагон і SpaceX придумали, як відчепити русню від старлінків. Блохасті вже верещать, що не можуть підключитися до супутників в прикордонних територіях, лаптям не дають красти інтернет, яка русофобія

● Наша постійна рубрика «сім кар єбіческіх». У росіянського літака знову стався аборт і бомба прилетіла традиційно на Бєлгород. Поламавши 30 приватних будинків і 10 машин. В ГУР так ржали, що не змогли взяти на себе відповідальність за цей трагічний інцидент.

Але кровожадній російській ППО цього виявилося замало і вона ще помножила на нуль багатоповерхівку. При цьому лапті повідомили, що було «зірвано спробу київського режиму здійснити теракт із застосуванням БПЛА авіаційного типу по цілях на території Російської Федерації».

Кривава київська хунта готує черговий кривавий теракт? Hold my beer, зараз ми її перевершимо. Х#як, цілий під’зд в труху.

Нам з нашим рівнем емпатії так не жити

А, ну і ще на Росії чергову дамбу прорвало в Омській області, кілька сотень будинків затоплено, прогноз невтішний, природа продовжує змивати русню з лиця землі, навіть можна сказати, що мобілізація там захлинулася

● У Бердянську від любві до росії розірвало співробітника окупаційної виправної колонії разом з автівкою. Зрадник виявився такий люб’язний, що подох з першого разу

На відміну від свого колеги з Донеччини, який заї@ав вже так, що доведеться помирати менш болісним способом.

● Ми наздогнали болотний рейх у виробництві дронів-камікадзе. Ніби й не така героїчна новина на перший погляд, але давайте пригадаємо, які потужності маємо ми і вони. Особливо мені подобається фраза Камишіна: «Те, що на Росії вибухає, – то все наше»

● Загроза санкцій добралася і до Південної Кореї і тепер там газлайтять росіянські нафтові танкери, не пропускаючи їх у порти. Болотний рейх до повномасштабки був найбільшим постачальником нафти в Південну Корею

● Бойові маги ПЦУ прокляли путіна.

На звільненій Херсонщині обіцяють рекордний урожай кавунів.

Україна посіла 3 місце на цьогорічному Євробаченні.

Один з підрозділів на Харківщині знову врятував котика і йому вже знайшли господаря у Києві.

Чуєте. Ми обов’язково переможемо у цій війні.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1049

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