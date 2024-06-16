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10 хороших новин на 15 червня

10 хороших новин на 15 червня

● Непереможна українська армія продовжує сувати кримській ППО хуї за комір без всякого лубриканта. Вибили ще кілька С-300 біля летовища в Бельбеку і ще кілька С-400 неподалік Севастополя. Русня як завжди позбивала все своїми установками, але є нюанс. Який полягає у тому, що в русні більше немає цих установок

Ще на Півдні, але вже десь на Придністровському напрямку, наші сонечки перетворили п’ять російських човнів на раколовки.

Аж дивно – потопили лаптям корита і це не ЧФ РФ. Повиводили всі свої кораблі в інші порти, жлоби некрасиві, патрулюють тепер підводними лодками. Штош

● Велика група бойових копрокадаврів потрапила в оточення у Вовчанську на Харківщині. Так, це те маленьке містечко, яке калічна російська армія, зібравшаяся воювати з усім НАТО, не може взяти другий місяць. Тепер пропагандисти плачуться, що чмоні застрягли на Агрегатному заводі, де раніше катували наших мирних місцевих, і не можуть вирватися.

А знаєте шо? Ви на нас пожалуйтесь в ОБСЄ. За геноцид свинособачої раси.

● G7 нарешті ухвалила рішення передати нам 50 млрд кредиту, який гаситиметься відсотками з прибутків від заморожених у Європі російських активів.

Тобто тепер росія сама фінансуватиме нашу проти неї війну.

● Тим часом в болотному рейху нові американські санкції обвалили Мосбіржу та її акції: рублевий індекс впав нижче 3100 пунктів вперше з 3 червня, а торгівля євро і доларом припинилася. Ну ж бо санкції, ізоляція від доларової системи, навіть гонконгським доларом торгувати більше не можна

Лемінги одразу ж ринулися штурмувати обмінники, курс там швиденько зріс, влада заявила, що обмежень на продаж валюти і значного подорожчання не буде, лемінги завили і ринулися до обмінників ще кучніше, прямо як дрони на Бєлгородську область. Долар і євро тим часом вже виросли на 9 рублів, і це тільки офіційний курс.

● В Горлівці прилетіло по знімальній групі телеканалу НТВ: одного московська медицина вже відправила на той світ, щодо решти двох поки стараються

● Друзі, а ви знали, що головний паблік Бєлгородської області називається «Пєпєл»?

Чекайте, не ржіть, це багато чого пояснює. От дивіться: публікують там значить у пабліку повідомлення, мовляв «подарки полєтєлі» (це вони так іранські ї@учі мопеди в наш бік називають) і смайлик радісний. Пройшло три години, реклама суші-піци, куда сводіть ребьонка на вихідні (на кордон з Фінляндією зводи, віддай, може ще людиною виросте), аж глядь: смайлик вже плачущий «у нас ч/п». Вибухнули боєприпаси до «сонцепьока», разом з трьома військовослужбовцями. Утомльонниє сонцепьоком @лять.

Саме ржачне, що ми для цього навіть нічого не робили. Вони самі не тільки угандошили цю свою гравіцапу з боєзапасом і чмобіками, так ще й знесли під'їзд багатоповерхівки. Не знаю, що вони там на нього уронили, крім честі і престижу російської армії.

● Тим часом світ нарешті починає розуміти за російський балет. Не без наших пи$дюлін, авжеж, поки що. У Словенії скасовано балет за участю російської танцівниці балету «большого», путіністки Світлани Захарової. Раніше в рамках проєкту МЗС «танцюй нах#й звідси» її ж концерт було скасовано в Південній Кореї.

Нема ніякої великої російської культури. Забудьте

● Естонія передає нам французьські містралі для ураження гелікоптерів та літаків, Нідерланди - €60 млн на дрони, а Євросоюз – собак-саперів.

● Чергова нагорода знайшла свого героя і знову у Москві. Колишній «начальник міліції» Краматорська Денис Безпроскурний, друг і соратник Стрєлкова пав жертвою колишнього своєї співмешканки. Зарізали як свиню. А думав же, що у столицю з окупованих територій спетляв, нове життя починається. Ай-яй-яй

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1060

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