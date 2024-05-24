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10 хороших новин на 23 травня

10 хороших новин на 23 травня

● Непереможна українська армія розбирає на друзки срану кримську ППО. Трьома прильотами по аеродрому Бельбек у Севастополі розколошматили комплекс ППО С-400, штатну рлску (тобто тепер аліна кабаєва всій решті техніки) і паливне сховище разом зі станцією, два літаки МІГ-31 і двох лаптів. А перед цим помножили на нуль секретну базу ППО в Ай-Петрі, заодно забаранивши командира в/ч Олександра Кулакова і ще якогось безіменного ішака.

До того ж внаслідок морського бою без бою потопили тральщик "Ковровец" і новенький ракетний корвет "Циклон" - носій калібрів, який не встиг випустити ще жодної ракети. Замість цього з палуби розліталися кишки 11 членів екіпажу, Бойовий девіз ВМСУ - раз у нас флоту нема, у вас теж не буде

● Тим часом у Вовчанську наші котики влаштували сеанс лікувальної гімнастики абізянам, які засіли у місцевій лікарні. Їм так понравилось, що аж стіни із дахом попадали.

Абізянський штаб в будівлі Луганської академії МВС підтримав своїх сородичів у цьому благородному пориві

● Боги війни збили чергову сушку і другого за тиждень «Алігатора» вартістю в три рязанських деревні. Літуни російські і так хникали про те, що на них в Україні справжнє сафарі, а тут ще й урядову постанову затвердили, що за кожен збитий літак 5 днів до відпустки дають, так шо всьо тепер, пи$да і геноцид, хай сідають за штурвал одразу в пакетах

● Також наші безцінні карателі хунти атакували летовище у Краснодарському краї з мігами і сушками. Воплі про"взорвалі кущовку нашу" ще кілька днів лунали соцмережами разом із коментарями «не пішітє, а то хахли чітають і радуються».

Моліться тепер, макаки йо@ані, щоби за збиття літака ще на землі +10 діб не зробили, бо тут і Британці не проти, аби ми пуляли по болотному рейху їхньою зброєю, і в США заявили, що вони вобщемто не дуже за, але нехай Україна сама вирішує, ггг.

● Слов'янський НПЗ після чергових прильотів нарешті все зрозумів і закрився нахуй, так шо тепер черга НПЗ в Новоросійську. Там вже бачили красивий грибочок над одним резервуаром для перевалки нафтопродуктів у порту і два – на НПЗ в Туапсе. Диспетчери повідомили, що на НПЗ "напали" два дрони "київського режиму".

Ну от чому не «кривавого київського режиму», або хоча б не «русофобського»? Стримайте сльози, шановні парафіяни, сили добра помстяться їм за це чорне неуваженіє.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Нафтобазах виведено з ладу резервуари у Ростовській та Ленінградській областях. На Волгоградщині потяг таки встиг вивезти з бази паливо, але його догнав дрон і після піу-піу той зійшов з рейок і яскраво загорівся. Примітно, що в РФ атаку на нафтобазу у Виборзі категорично заперечують. Ми, кажуть, завжди так полихаємо, без цього вже якось і некомфортно.

Ще була пожежа на електропідстанції військової частини ФСБ. Офіційна причина – коротке замикання. Вата в голові у замполіта загорілася.

● Рада Європи ухвалила рішення про передачу нам 3 млрд від заморожених росіянських активів, а Блінкен привіз ще 2 млрд. Ці гроші за домовленістю ми можемо витратити як на покупку зброї, так і на розвиток нашого ВПК.

Правильно, не треба нам рибу, дайте нам удочку. Ми цією удочкою з абізянами таке зробимо, що Стівену Кінгу не снилося

● Наша постійна рубрика «командырявые». Цього тижня забаранили не тільки того рум’яного поца з перепелиної бази на Ай-Петрі, а й командувача угруповання військ "Брянськ", цілого генерал блядь майора Володимира Золотухіна.

● Україна конфіскувала у росіян два пасажирські літаки Ростеха, Франція та Нідерланди вимагають в ЄС ввести жорсткі санкції проти банків, які фінансують військові дії РФ, а Рада Євросоюзу заборонила на території ЄС Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" та "Российской газєти".

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко

● В Києві нарешті знесли ларьок РПЦвУ біля Десятинної церкви. А гроші за це заплачені підрядник перекаже на потреби війська. І шота страшні московські попи замість своїх звичайних погроз і проклять сидять тихо, як таргани за пічкою. А могли би і самоспалитися. Скучні якісь

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1052

Новости портала «Весь Харьков»

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