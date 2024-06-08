● Непереможна українська армія на цьому тижні мала час, натхнення і трішки західної зброї, тому легко і невимушено х#йнула дві сушки на Донецькому і Покровському напрямку і нарешті розібралася з базою "ТрансПеле" у Луганську, де лапті тусувалися 10 років і думали, що вони безсмертні.

● Тим часом на болотах визг, воплі і срачка, бо вже 12 країн дозволили бити по території їхнього рейху своєю зброєю. Генсек НАТО заявив, що бомбить русню – це взагалі святий обов’язок будь-якої нормальної людини, а тим більше - української армії. Блінкен сказав, що Байден надав дозвіл бити по макакам американською зброєю, щоправда тільки в Бєлгордщині. Але ми так гарно лупашимо, що у Штатах вже лунають заклики масштабувати це загляденьє.

Тут ще Макрон без обмежень підтягнувся. Німеччина, ніх#я собі, заявила, що можна збивати її патріотами літаки в болотно-повітряному просторі. Кажеться вони ще самі в шоці.

А, і Данія дозволила використовувати з цією метою винищувачі F-16, правда поки їх не дала.

● Атакамсами прилетіло по Керченській поромній переправі. Заодно поламали чотири катери «Тунець» і РЛСку «Небо-СВУ» за 100 мільйонів доларів, яка прикривала аж 380 кілометрів, патамушто правильно говорити «Небо-СБУ». Там ще купу всього потопили і поламали, у тому числі електропідстанції, що постачають електроенергію до Криму. Вопщем нормально стартанув курортний сезон. Скоро формуватимуть заградотряди для відпочивальників.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Характерний грибочок нарядно освітив скучні ї@альники рашистів на нафтовому терміналі в порту «Кавказ» (теж до речі нафта в Крим йшла) на Краснодарщині і в Темрюкському районі, де згоріли одразу три цистерни з нафтопродуктами. На НПЗ в Ухті ще й двоє двохсотих. Професійне вигоряння, так би мовити.

А загалом тільки Служба Божа за останні два місяці телепортувала благодатний вогонь на нафтопереробні потужності, які приносили ерефії 55% експортного виторгу

● З російського полону повернулися ще 75 наших героїв і геройок. Гнівно і боляче дивитися, які вони змарнілі і змучені. І хочеться, щоби за це кілька російських міст просто тупо нах#й вимерли з голоду

Так, сука, єгипетська акула вам ще символом гуманності покажеться. Ми. Маємо. Право.

● Байден оголосив нам новий пакет допомоги на 225 млн доларів, а Швеція передає весь свій парк бронетранспортерів 302 і літак радіолокаційної розвідки. І ще Франція передасть винищувачі Mirage 2000-5 до кінця року.

● AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до росії. Оце блять великий удар. Спочатку російські лахудри залишилися без крадених в Україні ношених брендових трусів, а тепер і без китайських поліестерових. За що тільки дєди воювали?!

Але головне – лаптям стане складніше закуповувати складові для безпілотників та іншої хуйні, якою вони проти нас воюють. Доведеться замовляти через Вірменію та Казахстан. З нетерпінням чекаю, коли вже там отямляться і зрозуміють, що допомагають своєму ж ворогу.

● Естонія виперла московську церкву з приміщень у центрі Талліна – їм просто перестали давати оренду. Яка раніше була, на мінуточку, безстроковою. І щось я, знаєте, не бачу закликів почати в Естонії десатанізацію. Надулися як піп на кагор без знижки і мовчки жують козявки. Ну ж бо країна НАТО, тут інша бойова магія

● Русня втратила за рік майже 20 млн тонн врожаю зерна через заморозки. Це наша постійна рубрика «гієна огнєнна». Думали стануть головним експортером зернових, воруючи наше збіжжя, гниди. Нє, справді, цю недокраїну врятує тільки голод, коли їм знову постачатимуть жратву, цього разу в обмін на ядерну зброю.

● Тим часом США тестують ядерні ракети Minuteman III, здатні долітати до Росії. Вирішили, так би мовити, теж продемонструвати готовність. На болотах у відповідь на це повідомили, що розгорнуть мобільні укриття модульного типу для захисту від впливу ядерного удару. Унікальний випадок в історії - пластикові кабінки біотуалетів як захист від ядерного удару. Росіянам просто спокійніше, коли вони від початку у гівні

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1054

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