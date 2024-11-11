11 листопада 1978 р. Міністерство освіти усср видало директиву: «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки»
Відбулося чергове посилення русифікації, наслідком якої стала наявність в сучасній Україні хворих людей, зображених на фото вище.
Наслідки цієї директиви:
● вчителям російської мови в українських школах було запроваджено доплати 16-25 % (за зросійщення);
● клас для вивчення російської ділився на дві групи;
● ВПК оплачував виготовлення підручників, методичок і наочності для уроків російської мови.
● Класних керівників переконали умовляти батьків писати заяви на звільнення дітей від вивчення української мови.
● Звільнені від вивчення учні мали бути присутніми на уроках української. Оскільки часто кількість тих, хто не вивчає переважала, вчителі більше «пастушили», ніж викладали.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9898