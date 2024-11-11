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11 листопада 1978 р. Міністерство освіти усср видало директиву: «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки»

11 листопада 1978 р. Міністерство освіти усср видало директиву: «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки»

Відбулося чергове посилення русифікації, наслідком якої стала наявність в сучасній Україні хворих людей, зображених на фото вище.

Наслідки цієї директиви:

● вчителям російської мови в українських школах було запроваджено доплати 16-25 % (за зросійщення);

● клас для вивчення російської ділився на дві групи;

● ВПК оплачував виготовлення підручників, методичок і наочності для уроків російської мови.

● Класних керівників переконали умовляти батьків писати заяви на звільнення дітей від вивчення української мови.

● Звільнені від вивчення учні мали бути присутніми на уроках української. Оскільки часто кількість тих, хто не вивчає переважала, вчителі більше «пастушили», ніж викладали.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9898

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