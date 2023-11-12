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12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку розпочався Конгрес Свободи – перша масова маніфестація української єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя.

Участь у цих зборах взяли понад тисячу делегатів з 17 країн світу. На цьому Конгресі було прийнято рішення про створення Світового Конгресу Вільних Українців, який після проголошення незалежності України був перейменований на Світовий Конгрес Українців (СКУ).

Відкриваючи перший Конгрес СКВУ в Нью-Йорку, отець-прелат Василь Кушнір, якого пізніше обрали першим президентом СКВУ, сказав: «У розбудженій духовності і совісті вільного українця Світовий Конгрес Вільних Українців ставить програму: Україна мусить бути українською; найніжніші струни наших почувань мусять бути українськими; молода українська генерація мусить бути українською; Україні ми мусимо приготувати майбутність радіснішу і гіднішу, ніж усі її дотеперішні найсвітліші історичні дні…»

На сьогодні Світовий Конгрес Українців об’єднує українців у 57-ми країнах.

У 2003 році СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом, а у 2018 Конгрес набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/7073

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