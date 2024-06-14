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14 червня 2014 року було збито український Іл-76 неподалік Луганська

14 червня 2014 року було збито український Іл-76 неподалік Луганська

14 червня 2014 року, в ході російсько-української війни на сході України, приблизно о 1:00 ночі російськими окупантами було збито український Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК «Вагнер».

Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

Вічна пам'ять та слава воїнам!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/8758

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