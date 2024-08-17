18 уражених суден рф за півтора роки ― як діє український ударний дрон MAGURA V5

Командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним Тринадцятий розповів про бойову роботу з безекіпажними морськими дронами MAGURA V5 в інтерв’ю для Deutsche Welle.

“Фактично чорноморський флот рф у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше рф уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету рф, хоча свої функції виконувати не може”, ― сказав Тринадцятий.

Ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість - 80 км/год, а бойова частина - 250 кілограмів.

“Ми не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження”, ― пояснив розвідник.

Про інші деталі бойової роботи MAGURA V5 та перспективи розвитку цієї української зброї дивіться у відео: https://www.dw.com/uk/ak-die-ukrainskij-dronkamikadze-magura-v5-akij-vraziv-18-korabliv-rf-15082024/video-69950489

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»