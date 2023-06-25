1939 рік - розгром наукового товариства імені Шевченка

25 червня 1939 року у Львові відбулися останні збори наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовицької окупації у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство та всі пов'язані з ним установи було ліквідовано.

Товариство було розгромлене, його музеї та колекції розчленовані між різними установами, окремі діячі репресовані та навіть фізично знищені (Р. Зубик, К. Студинський, П. Франко, В. Старосольський, І. Фещенко-Чопівський).

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6093

Новости портала «Весь Харьков»