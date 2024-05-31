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4 дрона та 1 ракета збиті ППО. С-300 на жаль не збиті
У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області (рф), Київ – крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області (рф), а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed» з району Єйська (рф).
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.
Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua