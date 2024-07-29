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564 ребенка погибли в Украине в результате агрессии рф

564 ребенка погибли в Украине в результате агрессии рф

На утро 28 июля 2024 г. по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения различной тяжести.

• Больше всего пострадало детей в Донецкой – 567, Харьковской – 407, Днепропетровской – 161, Херсонской – 159, Киевской – 131, Запорожской – 123 областях.

В течение суток:

• 27 июля в результате вражеского обстрела г. Глухов Шосткинского района Сумской области погиб 14-летний парень. Еще шесть подростков в возрасте от 12 до 16 лет получили ранения.

• 27 июля во время обстрела г. Мирнограда Донецкой обл. ранения получила 13-летняя девочка.

• Утром 28 июля в результате обстрела войсками рф пгт Комышаны Херсонской обл. получили ранения 3 детей: девочка 10 лет и два парня - 15 и 17 лет.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39766

Новости портала «Весь Харьков»

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