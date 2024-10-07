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«72% росіян з радістю сприймають вступ Херсонської та Запорізької областей до складу рф». Це – маячня

«72% росіян з радістю сприймають вступ Херсонської та Запорізької областей до складу рф». Це – маячня

#спростуванняЦентру

Брехня: росіяни навіть через два роки все ще з радістю сприймають приєднання до країни нових регіонів. Таке з посиланням на опитування державного «вциом» тиражує кремлівське псевдоЗМІ.

Правда: ці псевдореферендуми спеціального призначення дворічної давнини не визнав (https://spravdi.gov.ua/psevdoreferendumy-speczialnogo-pryznachennya-dajdzhest-propagandy-rf-za-27-veresnya/) ніхто у світі. А чого варта подібна кремлівська соціологія, відомо давно.

Її справжній стан свого часу викрив гендиректор фонду того самого «вциом» костянтин абрамов, який під час виступу на XI міжнародному форумі безпечного інтернету фактично зізнався у спотворенні та маніпуляції даними, коли прокоментував ставлення росіян до так званої «спецоперації» в Україні:

- У росії немає цензури, а є фільтрація небажаної інформації. 90% росіян вважають, що таку інформацію слід блокувати. Більшість підтримують «спецоперацію», але багато хто не може це обґрунтувати ні раціонально, ні емоційно.

А щодо «радості» росіян, то її краще за все проілюструють цифри проєкту останнього держбюджету рф, за яким витрати на «відновлення» ТОТ України з 2024 по 2027 роки складають майже 1,3 трлн рублів. Для порівняння, у 2024-2027 рр. на розвиток Далекого Сходу буде виділено вшестеро, а на Північний Кавказ – у 22 рази менше.

Джерело: https://t.me/spravdi/41930

Новости портала «Весь Харьков»

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