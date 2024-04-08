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8 квітня 2014 року Харківську ОДА від колаборантів та кацапів звільнив "Ягуар"

8 квітня 2014 року Харківську ОДА від колаборантів та кацапів звільнив Ягуар

В цей день, 8 квітня 2014 року Харківську ОДА від проросійських колаборантів та навезених кацапів звільнив вінницький спецпідрозділ "Ягуар".

Ця операція була доленосною для міста. За планами Кремля його мала спіткати доля Донецька та Луганська.

Менш ніж за місяць була ще одна спроба окупації іншого міста-мільйонника. Але "одеський шашлик" трошки підгорів і щось пішло не так.

8 квітня 2014 року Харківську ОДА від колаборантів та кацапів звільнив Ягуар

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/3854

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