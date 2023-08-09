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9 серпня 1942 року у Києві відбувся футбольний "Матч смерті"

9 серпня 1942 року у Києві відбувся футбольний Матч смерті

9 серпня 1942 року у Києві відбувся футбольний матч-реванш, міфологізований совєцькою пропагандою як футбольний "Матч смерті", між місцевою командою Хлібзаводу №1 «Старт» (до складу якої входили футболісти довоєнних клубів «Динамо» та «Локомотив») та командою «Флакельф», до якої увійшли німецькі солдати. Матч закінчився перемогою киян з рахунком 5:3.

За кілька днів деякі учасники матчу потрапили до Сирецького концтабору. Сталося це, як подає дослідник історії київського «Динамо» Георгій Кузьмін, не через футбольну перемогу, а через те, що директор Українського стадіону Георгій Швецов нагадав окупантам про енкаведистське минуле гравців «Старта» (команда «Динамо» належала до нквд).

Ще через півроку деяких футболістів було розстріляно. Знову ж таки – не через футбол, а через те, що 23 лютого 1943 року підпільники спалили механічний завод «Спорт», куди німці привезли сто саней для оковування. У відповідь німці влаштували показовий розстріл в’язнів Сирецького концтабору. За нещасливим збігом обставин, до числа заручників потрапили і троє динамівців: Клименко, Кузьменко, Трусевич. За інших обставин загинув у катівнях поліції безпеки та СД Коротких, заарештований як кадровий співробітник нквд.

Після «звільнення» Києва одна з фронтових газет розповіла про футбольні матчі в окупованому нацистами Києві. Народження міфу «благословив» і відомий письменник та пропагандист Лев Кассіль, який вперше назвав його «матчем смерті», заявивши, що німці розстріляли усю команду, яка не захотіла програти. Цій темі були присвячені літературні твори та кінофільми, з якими й зараз возиться московська пропаганда.

У Німеччині з цього приводу у 1974 році прокуратура Гамбурга порушила кримінальну справу. Втім, у 2004 році її було закрито через безпідставність звинувачень.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6406

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