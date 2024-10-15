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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.10.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 671400 (+1210) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8988 (+13) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17939 (+44) од,

артилерійських систем / artillery systems – 19430 (+9) од,

РСЗВ / MLRS – 1231 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 978 (+0) од,

літаків / aircraft – 369(+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17019 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2620 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26654 (+32) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3441 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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