Активного переміщення  «шахедів» з ірану на росію зараз не фіксуємо, ― Вадим Скібіцький

Роботи з розгортання державою-агресором масштабного виробництва ударних БПЛА типу «шахед» уже частково розпочались на заводі у місті Алабуга на території підконтрольної рф республіки Татарстан.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у розмові з РБК-Україна.

Він розповів, що воєнна розвідка України зараз не фіксує активного переміщення «шахедів» з ірану на росію.

За словами Вадима Скібіцького, перші укладені контракти з москвою на постачання готових дронів-камікадзе тегеран уже виконав, тож зараз може йтися лише про незначні партії цього виду зброї, а також про поставки компонентів для виробництва «шахедів» на російській території.

«Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 «шахедів», але в реальності виробляє менше: рф тільки почала нарощувати виробництво. На сьогодні ― це в основному збірка з компонентів, які поставлені з ірану», ― заявив представник ГУР МО України.

Вадим Скібіцький уточнив, що дрони «шахед», які в росії називають «ґєрань-2», збирають на заводі в Алабузі. Крім того, на території держави-агресора працюють суміжні підприємства, які займаються поставками елементів для ударних БПЛА.

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