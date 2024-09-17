Активізація обміну полоненими – це результат успішних дій України та її захисників

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

13 і 14 вересня відбулося два поспіль обміни полоненими, в результаті яких вдалося визволити 49 і 103 українців та українок.

▶️ Два обміни поспіль – унікальна робота всієї команди, яка докладає надзусиль, щоб повернути на рідну землю всіх військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, працюємо над їхнім поверненням.

▶️ Визволені захисники Чорнобильської АЕС, Маріуполя, Харківської, Донецької, Київської областей, зокрема ті, хто вже більше двох років у російському полоні.

▶️ Вперше за тривалий час вдалося повернути з полону воїнів «Азову», яких росія досі принципово не віддавала на обмін.

▶️ Вдалося повернути і незаконно позбавлених волі цивільних бранців, серед яких Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники у грудні 2022 року, коли вона прямувала в Крим піклуватися про хворого батька.

▶️ Активізація обмінів стала можливою завдяки курській операції ЗСУ, внаслідок якої в українському полоні опинилося багато ворожих солдатів.

Джерело: https://t.me/spravdi/41572

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