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Американці поширюють у TikTok лист бен Ладена та стверджують, що він "відкрив очі на правду"

Американці поширюють у TikTok лист бен Ладена та стверджують, що він відкрив очі на правду

Молодые пользователи соцсети TikTok разнесли видео с «Письмом в Америку» лидера террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, в котором он рассказывал о цели убийства почти 3000 американцев 11 сентября 2001 года — The Washington Post

13 ноября пользователь TikTok под псевдонимом _monix2 опубликовала видео, в котором зачитывает фрагменты "Письма к Америке". WP пишет, что американские левые спровоцировали оживленное обсуждение ролика, несмотря на то, что некоторые пользователи родились позже 2001 года.

Некоторые молодые американцы заявили, что "видео открыло им глаза на внешнюю политику США и на историю, которую они никогда не изучали".

Хотя ролик с "письмом" и не попал в тренды TikTok, по хештегу #lettertoamerica перешли более двух миллионов пользователей популярной соцсети. Рашисты учат палестинцев играть в информационные войны?

PS

TikTok «агресивно видаляє» відео, що рекламують маніфест Усами бін Ладена

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26757

Новости портала «Весь Харьков»

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