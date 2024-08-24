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Американці в новому опитуванні YouGov розділилися щодо того, хто переможе у війні: росія чи Україна — The Hill

Американці в новому опитуванні YouGov розділилися щодо того, хто переможе у війні: росія чи Україна — The Hill

Разом із тим, більшість вважає, що не переможе жодна зі сторін, або не можуть дати відповідь.

22% опитаних громадяни Сполучених Штатів схильні вважати, що перемагає Україна. Натомість 16% вважають, що перевага на боці росії.

Разом із тим, 34% сказали, що жодна зі сторін не перемагає, решта 28% не визначилися з відповіддю.

Відтоді, як росія вторглася в Україну, думки американців змінювалися, однак останніми тижнями все більше американців вважають, що перевага України набирає обертів.

У червні лише 11% американців вірили у перемогу України, а 22% вважали, що перемагає росія.

Опитування було проведене після заяви президента Володимира Зеленського про те, що Україна захопила ключове російське місто Суджа в результаті блискавичного вторгнення через кордон.

Заява Зеленського пролунала після того, як українські війська завдали ударів по російських авіабазах за допомогою безпілотників і ракет.

Незважаючи на те, що опитування показало, що американці вважають, що Україна показує хороші результати, вони розділилися порівну щодо того, хто зрештою переможе у війні.

23% респондентів вважають, що в кінцевому підсумку переможе росія, стільки ж вважають, що переможе Україна.

Американська громадськість більш схильна вважати, що президент Байден і віцепрезидентка Гарріс симпатизують українському народу, ніж колишній президент Трамп.

Понад дві третини (67%) сказали, що Байден симпатизує українцям і 59% вважають, що тієї ж думки дотримується Гарріс.

Лише 21% вважають, що Трамп симпатизує Києву, а 37% думають, що він симпатизує росії.

Результати опитування свідчать, що чверть респондентів (25%) вважають, що Сполучені Штати повинні збільшити військову допомогу Україні.

27% вважають, що військову допомогу слід зберегти на нинішньому рівні, а 28% вважають, що США повинні зменшити допомогу.

** Опитування проводилося 17-20 серпня серед 1 565 американців з можливою похибкою 3%.

* У травні Європейська рада з міжнародних відносин провела дослідження, під час якого з'ясувалося, що європейці налаштовані скептично щодо перемоги України.

Натомість дані проведеного ZN.UA опитування свідчать, що 80% опитаних вірять у те, що перемога України відбудеться (https://zn.ua/ukr/war/najbilshe-ukrajintsiv-virjat-u-peremohu-za-1-2-roki-chimalo-vvazhaje-shcho-vijna-zavershitsja-u-2024-rotsi.html).

При цьому, 66% українців вірять у військову перемогу над рф.

Джерело: https://t.me/znua_live/163471

Новости портала «Весь Харьков»

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