Апокаліпсис скасовується, хоч ворог і готує удар на День Незалежності України. Скільки росія накопичила ракет

Коли почалася операція в Курській області, переважно західні ЗМІ замайоріли заявами, що тепер Україні слід очікувати від росії "акту відплати" – і ним стане масований ракетний удар. Але річ у тому, що країна-агресор і так готувалася на День Незалежності України його завдати, і це є банальним відображенням російської терористичної сутності.

По Україні вже давно не завдавалися масовані ракетні удари. Ті, що сталися 8 липня чи 1 червня, я не відношу до цієї категорії, коли ракетна компонента, уніфікована чи комбінована, сягає сотні одиниць. Таких по території України не було з осені 2022 року.

Зараз ми можемо спостерігати застосування росіянами засобів ураження або одиночного характеру, або комбінованого обмеженим боєкомплектом у 5-15 ракет, або більшим – у межах до 50 ракет різного типу, але не в масовій кількості і тим більше не масово-уніфікованій.

Це пов'язано з цілою низкою проблем, які вирішити росія не в змозі, і в міру розгляду загрози на День Незалежності України ми поговоримо про кожну з них.

Масштаб загрози

Останній серйозний удар великою комбінованою кількістю ракет по Україні проводився 8 липня 2024 року, коли російські окупанти задіяли 38 засобів ураження. Але з того дня таких ударів більше не було, що вказує на накопичення боєкомплекту.

Скільки росія могла накопичити з 8 липня по сьогоднішній день кожного типу ракет?

Х-101/555 – нині у росії виробництво цього типу ракет дозволяє на добу видавати до двох одиниць готової продукції. Тобто на сьогодні лише за рахунок існуючого виробництва ВПК росії виробив у межах 80 ракет Х-101/555.

КРМБ "Калібр" – виробництво цих ракет становить приблизно одиницю на добу. За минулий період із 8 липня накопичувальний ефект становив 40 одиниць.

9М723 ОТРК "Іскандер" – потенціал виробництва в межах 3-4 ракет на тиждень. Але вони регулярно застосовуються, тому накопичення навряд чи можливе за таких умов. Саме через вкрай незадовільні виробничі показники росія закуповує балістичні ракети KN-23 у Північної Кореї.

9М727 ОТРК "Іскандер-К" – незважаючи на те, що 9М727 – це, грубо кажучи, сухопутний "Калібр", темпи його виробництва схожі на 9М723.

Х-47М2 "Кинжал" – дуже повільне виробництво, обмежене однією-двома ракетами на тиждень. За минулий період було вироблено лише шість ракет цього типу.

Крім того, не забуваймо про виробництво Х-59/69 в межах двох одиниць на добу та інших авіаційних ракет ближнього та середнього радіуса дії. Але, враховуючи плани РОВ на ймовірний комбінований удар на День Незалежності України, у них вже тільки за рахунок виробництва за період, що минув з 8 липня, є потенціал у 130 ракет різного типу – не кажучи про те, що знаходилося в арсеналі.

Проте задіяти весь цей ударний потенціал одночасно росія не зможе.

Проблеми маніяків

Вище описуючи можливості виробництва російських ракет, я зазначив, що перевищити обсяги виробництва вони не можуть. Це пов'язано з тим, що їхнє виробництво не тільки критично залежить від контрабандних поставок цілої низки матеріалів, мікросхем, мікрочипів, напівпровідників та інших, але і з тим, що лінії виробництва не можуть розширюватися. Немає такої технічної та технологічної можливості.

росія ще в 2023 році почала виробляти дві ракети Х-101/555 на добу, але вийти на більші показники так і змогла. І так практично з кожним типом ракет.

Саме виробнича обмеженість не дозволяє РОВ завдавати масованих ракетних ударів регулярно так часто, як їм хотілося б. І так, це безпосередньо пов'язано також із тим, що ракети радянського періоду та довоєнного на складах та арсеналах зберігання закінчилися.

Для любителів хайпових питань на кшталт "коли в росії закінчаться ракети?" відповідаю: закінчилися вони в них у грудні 2023 року.

Але є й інший момент, що впливає на можливості РОВ із завдавання ударів – зношування носіїв. Основні – це Ту-95МС, які давно користуються обмеженням по боєкомплекту в межах двох-чотирьох ракет на літак.

Тобто, піднімаючи в повітря 10 стратегів Ту-95МС, росія явно не запустить згідно з максимальними тактико-технічними характеристиками по 8 ракет з кожного – тобто 80. Буде пуск у межах від 20 до 40. Хоча в останні рази з деяких бортів запускалося і зовсім по одній ракеті.

Не менші проблеми у РОВ зараз і в Чорному морі, особливо в питаннях безпечних пусків з акваторії, де на бойовому чергуванні постійно перебувають українські морські дрони. Проте дозволити собі одноразове виведення ракетоносіїв із залпом у межах 12-16 одиниць вони все ще можуть.

Shahed-136

Без сумнівів, як і будь-якому іншому ракетному удару, наступному супровід надаватимуть дрони-камікадзе Shahed-136.

На сьогодні нальоти по території України РОВ здійснюють у межах середньостатистичних показників, але це не означає, що у ворога може бути накопичений комплект, який дозволив би зробити наліт у масованому форматі.

Shahed-136 для російських окупаційних військ одночасно виконують кілька завдань. Це не тільки засіб ураження, але й розвідник, що виявляє наявність засобів ППО в тій чи іншій зоні або мобільних груп перехоплення. Вони розосереджують увагу/ресурс засобів ППО і, викликаючи вогонь на себе, виснажують боєкомплект.

Висновки

У РОВ є в наявності боєкомплект для масованого ракетного удару по Україні, але можливостей весь його залучити немає. Недостатньо боєздатних носіїв – як авіаційного типу, так і морського.

Комбінований удар може містити як стандартну комплектацію Х-101/555, КРМБ "Калібр", 9М723/9М727 і Х-47М2 "Кинжал", так і Х-22/32.

Тим часом нещодавні удари по російському летовищу "Саваслейка" могли обмежити можливості застосування ПКС рф перехоплювачів МіГ-31К, носіїв Х-47М2 "Кінджал".

Крім того, контроль частини Курської області створює прецедент нових ризиків для російської авіації та аеродромів, які командуванню РОВ поки що складно оцінити.

Таким чином, якщо удар у серпні і відбудеться, то він не матиме настільки апокаліптичного характеру, як пророкували деякі, особливо західні, ЗМІ. І в жодному разі він ніяк не може мати характеру якоїсь "відплати" за Курську область, оскільки спочатку готувався як акт терору на державне свято України.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»