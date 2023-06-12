АРБУЗОВ НЕ БУДЕТ

Об арбузах из Херсонской области можно забыть

Нынешний урожай арбузов на затопленных территориях практически смыло, а катастрофа на Каховской ГЭС уничтожила систему орошения правого и особенно левого берега области. Из-за террористического акта россиян 94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды, а в следующем году они могут превратиться в пустыни.

"Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, будет невозможно. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги",– считает глава общественной организации "Зеленый лист" Балинский.

Джерело: https://t.me/vekha/66869

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