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Аргентинский футболист потерял зрение, празднуя Новый год

Аргентинский футболист потерял зрение, празднуя Новый год

С арегентинским нападающим уругвайского футбольного клуба «Пеньяроль» Лукасом Вьятри в новогоднюю ночь произошла трагедия.

Во время празднования Нового года, «пирог» из 96 фейерверков, которые Вьятри собирался запустить в воздух, начал взрываться практически моментально. Два из них пошли не вверх, а в сторону, и угодили в лицо Лукасу.

После инцидента Вьятри отправился к врачам «Бока Хуниорс», где играл несколько лет в начале карьеры. Они констатировали потерю зрения.

Так как выглядел Лукас Вьятри до этого страшного инцидента:

 

 

Агентство Телевидения Новости

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