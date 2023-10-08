Армия расслабилась, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении

"Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашёл очередной транш катарских денег и так далее. Значит [предполагалось, что] их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало.

И непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла.

Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении, и соответственно добился неожиданных даже для себя успехов.

Это в очередной раз демонстрирует, что оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и что подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему, по нашему мнению, выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям".

Давид Гендельман, израильский военный эксперт в комментарии для BBC.

(https://t.me/bbcrussian/53428)Как всегда, одни и те же ошибки, от которых, к сожалению, никто не застрахован... Недооценка, ложные предположения.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8167

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