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Атака на Охмадит показала світові, що відбувається з системою охорони здоров’я в Україні і як росія її систематично знищує

Атака на Охмадит показала світові, що відбувається з системою охорони здоров’я в Україні і як росія її систематично знищує

Голова МІПЛ Ольга Решетилова: Атаки на систему охорони здоров’я та критично важливу для життя населення інфраструктуру – це не поодинокі випадки, не просто воєнні злочини. Це системна політика рф. Тому надзвичайно важливо досягнути відповідальності саме для тих, хто її впроваджує.

Про це заявила Ольга Решетилова, голова Медійної ініціативи за права людини на конференції United for Justice: (https://www.gp.gov.ua/ua/posts/u-kijevi-vidbulasya-miznarodna-konferenciya-visokogo-rivnya-united-for-justice-accountability-for-the-attacks-against-civilian-objects) Accountability for the Attacks against Civilian Objects – Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за атаки на цивільні об’єкти.

За її словами, у 2023 році МІПЛ та міжнародна правозахисна організація «Лікарі за права людини» (PHR) підготували спільний звіт, куди увійшли задокументовані свідчення про воєнні злочини російських військ, пов’язані з медичною сферою.

У 2022 – на початку 2023 року щодня відбувалося в середньому два руйнування приміщень медичних закладів. Атака на Охматдит показала світові, що відбувається з системою охорони здоров’я в Україні і як росія її систематично знищує. Це не перша спроба атакувати дитячу лікарню. Очевидно, росія чекала зручного моменту.

Станом на минулий місяць зафіксовано 1521 подію, яка вплинула на систему охорони здоров'я, включно з відключеннями енергетики тощо.

Наші колеги з PHR документували злочини росії в Сирії, зокрема атаки на систему охорони здоров'я. Вони вважають, що якби відповідальні командири і командувачі тоді були покарані, можливо, вони б не виконували ці злочини сьогодні в Україні.

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Джерело: https://t.me/vekha/95443

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