«Бавовна» посетила очередные НПЗ на балотах

Этой ночью, в районе сел Роздорово и Пригорское СМОЛЕНСКОЙ области, где расположен нефтеперерабатывающий завод, произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. Русня пишет об ударе БпЛА.

По состоянию на утро, пожар локализовать так и не удалось.

-----

ВОРОНЕЖ, в городе после атаки беспилотников горит НПЗ.

Губернатор Александр Гусев при этом сообщает, что ПВО сбила четыре БпЛА.

------

В ЛИПЕЦКЕ дронами атакован тракторный завод.

Степень повреждений предприятия на данный момент неизвестна.

** ЛТЗ с 2004 года входит в машиностроительный концерн "Тракторные заводы" и производит, помимо прочего, шасси для военной техники.

За матеріалами: https://t.me/znua_live

Новости портала «Весь Харьков»