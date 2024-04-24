«Бавовна» посетила очередные НПЗ на балотах
Этой ночью, в районе сел Роздорово и Пригорское СМОЛЕНСКОЙ области, где расположен нефтеперерабатывающий завод, произошел взрыв, а потом начался сильный пожар. Русня пишет об ударе БпЛА.
По состоянию на утро, пожар локализовать так и не удалось.
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ВОРОНЕЖ, в городе после атаки беспилотников горит НПЗ.
Губернатор Александр Гусев при этом сообщает, что ПВО сбила четыре БпЛА.
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В ЛИПЕЦКЕ дронами атакован тракторный завод.
Степень повреждений предприятия на данный момент неизвестна.
** ЛТЗ с 2004 года входит в машиностроительный концерн "Тракторные заводы" и производит, помимо прочего, шасси для военной техники.
За матеріалами: https://t.me/znua_live