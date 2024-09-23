Близько 9 тисяч окупантів і сотні одиниць озброєння та техніки: втрати ворога за тиждень

Українські гармаші ведуть вогонь з гаубиці М101А1. Фото: АрміяInform

За тиждень з 15 по 22 вересня 2024 року втрати противника становлять близько 8620 осіб особового складу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

● 88 танків;

● 159 бойових броньованих машин;

● 224 артилерійських системи;

● 9 РСЗВ;

● 2 установки ППО;

● 339 одиниць автотехніки;

● 60 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, наші захисники знищили щонайменше 3 ворожих ракети та 394 БПЛА ОТР.

Джерело: armyinform.com.ua

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