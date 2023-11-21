Bloomberg: Шольц блокирует поставку Турции самолетов Eurofighter из-за позиции Эрдогана по Израилю

Согласно агентству Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц намерен отказать Турции в поставке 20 боевых самолетов Eurofighter Typhoon, ради которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Берлин.

В числе причин для отказа германские источники, на которые ссылается агентство, называются крайне антиизраильская позиция, занятая Эрдоганом касательно войны с ХАМАСом, а также военные действия Турции против сирийских курдов и затягивание Анкарой ратификации вступления Швеции в NATO.

Напомним, что в 2019 году США исключили Турцию из проекта F-35 из-за покупки российских систем ПВО C-400, поэтому Eurofighter – одна из основных опций для модернизации турецких ВВС. Однако для покупки этих самолетов Эрдогану необходимо заручиться согласием Германии, Испании и Великобритании.

Джерело: nigroll.com

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