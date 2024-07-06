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Сегодня 10:19
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Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине

Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине

Это, кстати, жители той страны, в которой обычно говорят, что хотят только мира и считают себя самыми миролюбивыми гражданами.

Понимаете? Им реально всё равно на то, что будет происходить с ИХ страной.

Ведь после ядерного удара не починятся дороги, не вырастут зарплаты, не повысятся пенсии.

Но зато сосед будет жить хуже.

Точнее, не будет жить.

https://t.me/slvn_pomet/11225

Новости портала «Весь Харьков»

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