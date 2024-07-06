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Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине
Это, кстати, жители той страны, в которой обычно говорят, что хотят только мира и считают себя самыми миролюбивыми гражданами.
Понимаете? Им реально всё равно на то, что будет происходить с ИХ страной.
Ведь после ядерного удара не починятся дороги, не вырастут зарплаты, не повысятся пенсии.
Но зато сосед будет жить хуже.
Точнее, не будет жить.
https://t.me/slvn_pomet/11225
Темы: війна, пропаганда, росія, україна