Более трети россиян поддерживают ядерный удар по Украине

Это, кстати, жители той страны, в которой обычно говорят, что хотят только мира и считают себя самыми миролюбивыми гражданами.

Понимаете? Им реально всё равно на то, что будет происходить с ИХ страной.

Ведь после ядерного удара не починятся дороги, не вырастут зарплаты, не повысятся пенсии.

Но зато сосед будет жить хуже.

Точнее, не будет жить.

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