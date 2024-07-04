Боротьба України за кожного свого громадянина триває. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

28 червня внаслідок обміну Україна повернула з російської неволі 10 цивільних громадян, серед яких – заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, священники УГКЦ, викрадені окупантами у Бердянську.

▶️ Востаннє звільнити українських політв’язнів за обміном вдалося восени 2019 року, тому це великий успіх і надія на продовження процесу.

▶️ Вдячні Ватикану за його сприяння у визволенні українців.

▶️ Лише в окупованому Криму за політично вмотивованими справами росія засудила понад 200 осіб. Україна пам’ятає про кожного і докладає зусиль для визволення.

▶️ Більшість українських політв’язнів на підконтрольній рф території утримуються у жахливих умовах без належної медичної допомоги. Щонайменше 30 ув’язнених кримчан перебувають у критичному стані, їхньому життю загрожує небезпека.

▶️ Ворожа пропаганда спекулює на тому, що в рамках обміну росією було «визволено» колишнього ієрарха УПЦ (мп) іонафана (єлєцкіх). Однак, на відміну від визволених українців, єлєцкіх був колаборантом і ворогом своєї держави, бажав їй поразки і зникнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/39843

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