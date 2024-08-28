Бізнесмени, пов’язані з оточенням Кадирова та "Єдіной росієй", вивозять у білорусь агропродукцію з окупованої Херсонщини — розслідування "Схем" та БРЦ

Журналісти за допомогою об’єднання українських хакерів KibOrg отримали доступ до Федеральної державної інформаційної системи "Зерно". Завдяки цьому реєстру розслідувачі з'ясували, що російські компанії, пов'язані з впливовою чеченською родиною Ісаєвих — одного з найближчих соратників батька лідера Чечні Рамзана Кадирова Ахмата — та з провладною партією "Єдіная росія", причетні до вивезення з окупованої частини Херсонської області близько 5 тисяч тонн українського ріпаку в 2023 році.

Так, російська компанія ООО "Торгтрейд" вивезла з окупованої Херсонської області 113 партій насіння озимого ріпаку загальною вагою 2,6 тисяч тонн. Більша частина цього об'єму, відповідно до витоку з ФДІС "Зерно", призначалася для постачання білоруському ОАО "Новоельнянский межрайагроснаб".

Журналісти поспілкувалися з директором "Торгтрейду" Вадімом Алєксєєвим. Він підтвердив, що експортує продукцію з окупованих територій.

«Торгтрейд», відповідно до даних російського реєстру юридичних осіб, належить 77-річній мешканці Чечні Розі Ахмедівні Моллаєвій. Але журналісти не змогли знайти доказів, що вона справжня власниця цього бізнесу.

Однак, коли вони намагалися додзвонитися до Моллаєвої за одним із номерів, знайдених на російському сервісі "Госуслугі", відповів чоловік на ім'я Тамєрлан Берікханов, який представився "господарем безпосередньо всього цього, і в білорусі, у тому числі".

Виявилося, що чоловік тісно пов'язаний з родиною Ісаєвих і раніше працював у Департаменті фінансів Грозного.

Інша російська компанія — ООО "Агротрейд" — фігурує у документах щодо 30 поставок насіння ріпаку загальним обсягом 671,8 тисяч тонн для білоруських підприємств "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов" та ООО "Агропродукт".

Власник "Агротрейду" Антон Тіхоміров, колишній український бізнесмен, який у 2014 році почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією півострова: став "керівником" республіканського підприємства "Кримський зерновий елеватор", потім два роки він був "радником голови" міської адміністрації Ялти. А з квітня 2015 року по листопад 2016 року обіймав посаду секретаря ялтинського місцевого відділення партії "Єдіная росія".

З 2016-го Тіхоміров близько року обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації міста Ялта, займався питаннями транспорту, зв'язку, молоді та спорту.

Серед постачальників сільгосппродукції в даних федеральної системи "Зерно" фігурує також російська фірма ООО "Велес-Агро" та приватний підприємець Алєксєй Лук'янчєнко.

Журналісти зазначають, що ціни на український ріпак з окупованих територій були значно нижчими за ринкові, однак представники фігурантів розслідування, з якими їм вдалося зв'язатися, відмовилися коментувати це питання.

Джерело: https://t.me/znua_live/164189

Новости портала «Весь Харьков»