Сегодня 10:36
Просмотров: 96
Цієї ночі безпілотники атакували російський завод у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини
Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше 7 влучань. Внаслідок атаки постраждали 4 пожежників.
Завод у Дзержинську є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Зокрема, тут виробляють вибухівки для російських ракет, артилерійських снарядів, мін, ракет протиповітряної оборони, авіабомб.
Дроны были замечены в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской областях.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49255