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Цієї ночі безпілотники атакували російський завод у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини

Цієї ночі безпілотники атакували російський завод у Дзержинську, який виробляє вибухові речовини

Місцеві пабліки повідомляють про щонайменше 7 влучань. Внаслідок атаки постраждали 4 пожежників.

Завод у Дзержинську є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Зокрема, тут виробляють вибухівки для російських ракет, артилерійських снарядів, мін, ракет протиповітряної оборони, авіабомб.

Дроны были замечены в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской областях.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49255

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