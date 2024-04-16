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Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х

Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х

Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ склали список каналів поширення російської пропаганди в соцмережі Х.

Відповідний перелік опубліковано на сайті ЦПД. https://cpd.gov.ua/reports/spysok-kanaliv-poshyrennya-vorozhoyi-propagandy-v-soczmerezhi-h/

У список станом на 15 квітня 2024 року включено 66 каналів, серед яких Дмитра Медведєва, Володимира путіна, Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян, а також МЗС росії, Міноборони рф, пропагандистських медіа «RT», «Вести», «РИА Новости», «Газета.Ru» тощо.

В ЦПД звернулись до користувачів з проханням повідомляти на пошту cpd@rnbo.gov.ua про відомі акаунти в Х, які поширюють ворожу дезінформацію і яких ще немає у списку.

Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х

Центр протидії дезінформації назвав канали поширення роспропаганди в соцмережі Х

Також зазначається, що список складено, аби допомогти користувачам соцмережі Х уникати акаунтів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації та маніпуляцій.

Джерело: ukrinform.ua

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