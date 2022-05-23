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Центр протидії дезінформації назвав основні теми російських фейків за тиждень

Центр протидії дезінформації назвав основні теми російських фейків за тиждень

Центр протидії дезінформації при РНБО назвав основні теми, які просували російські пропагандистські ЗМІ впродовж тижня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал ЦПД.

Зокрема, за інформацією Центру, у пропагандистських ЗМІ спостерігався сплеск кількості повідомлень із меседжем «Україна програє війну», пов'язаний з виходом поранених військових з Азовсталі, який висвітлюється російськими ЗМІ як "перемога" зс рф.

Водночас у російському інформпросторі активно обговорювали тему, що нібито Захід майже вичерпав арсенал санкцій проти рф. Зокрема, стверджувалося, що санкції нібито не дають того ефекту, на який розраховував Захід, а повне ембарго на російські енергоносії не вдається запровадити, "оскільки деякі країни Заходу критично залежать від російських енергоносіїв".

Ще одна тема, яку просували російські пропагандисти, - рф нібито протистоїть колективному Заходу, а ЗСУ - лише "проксі-армія, що використовується для війни". При цьому Захід, за твердженнями у росЗМІ, постачає зброю Україні "з метою затягування конфлікту".

Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

Источник: ukrinform.ua

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