«Через острах репресій українські військовополонені просять їх не обмінювати». Це – неправда

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Брехня: українські бійці, яких відловили на вулицях і кинули на передову, здаються в полон та не хочуть, щоб їх вносили у списки на обмін, тому що проти них будуть застосовані репресії. Таку заяву депутата держдуми рф віктора водолацького поширюють російські ЗМІ.

Правда: слова водолацького не підкріплені жодними підтвердженнями.

Україна не піддає репресіям ні українців, які повернулися з ворожого полону, ні російських військовополонених.

Україна дотримується міжнародних конвенцій та гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Натомість російські загарбники катують і вбивають українських військовополонених. Це офіційно підтвердили (https://t.me/spravdi/33804) в ООН в рамках роботи Управління Верховного комісара з прав людини.

Джерело: https://t.me/spravdi/38936

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