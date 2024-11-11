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“Четвертий, четвертий! Повертайся” ― розвідники перехопили радіоефір військових КНДР
9 листопада 2024 року українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених росією до війни проти України військових КНДР.
Північні корейці, розміщені для виконання завдань в курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає “ремонтника”, а потім наказує групі негайно повертатись.
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua