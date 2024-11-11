“Четвертий, четвертий! Повертайся” ― розвідники перехопили радіоефір військових КНДР

9 листопада 2024 року українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених росією до війни проти України військових КНДР.

Північні корейці, розміщені для виконання завдань в курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає “ремонтника”, а потім наказує групі негайно повертатись.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»