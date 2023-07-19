Четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы в Кызыле, сообщил минздрав Тувы

«Передачи инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления», — предупредили в ведомстве. Минздрав призвал беглецов «проявить ответственность» и выполнять все рекомендации врачей.

Врачам удалось осмотреть сбежавших пациентов на дому. Они взяты под амбулаторное наблюдение специалистами. Врачи также провели с ними беседу о «недопустимости выхода за пределы своего жилища».

Сбежавшие пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, однако они не до конца залечили язвы на коже, пишет «Сибирь. Реалии». В таком состоянии больные могут заразить окружающих, хотя передача инфекции от человека к человеку происходит редко.

Главный врач Республиканской инфекционной больницы Анна Сарыглар заявила, что риска распространения сибирской язвы от сбежавших из больницы пациентов нет. Они прошли полный курс лечения, а случаи передачи сибирской язвы от человека к человеку крайне редки. «В Туве таких случаев не регистрировалось за всю историю», — сказала Сарыглар.

Всего в июне госпитализировали пятерых жителей Барун-Хемчикского района ХМАО с подозрением на сибирскую язву. Это произошло после того, как местный фермер вместе с работниками забил лошадь. Эскпертиза установила, что четверо госпитализированных использовали в пищу внутренние органы лошади. Один из заболевших остается в стационаре.

Сибирская язва относится к классу особо опасных инфекций, поражающих чаще всего кожные покровы, реже — легкие и кишечник. Возбудитель инфекции устойчив к высоким и низким температурам и может сохранять свои поражающие свойства годами, напомнили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что ограничительные меры на территории очага сибирской язвы продлены до 20 июля «в связи падежом еще одной лошади».

Джерело: nigroll.com

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