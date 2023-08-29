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Чи домовився б Салліван з Ріббентропом? Декілька тез про "дипломатичне вирішення конфлікту в Україні"

Чи домовився б Салліван з Ріббентропом? Декілька тез про дипломатичне вирішення конфлікту в Україні

▶ ️Підштовхуючи Київ за стіл перемовин з Москвою, західний істеблішмент повторює риторику 39-го: тоді Гітлер розпочав агресію щодо слабких держав Європи, тоді як сильні країни сподівалися задобрити фюрера, намагаючись уникнути великої війни. 

● Сталін навіть зміг знайти «дипломатичне рішення», ініціювавши пакт «Молотова - Ріббентропа», та відомо, чим то завершилося. 

● Аналогія 2000-х з 1939-им пряма: розвинуті країни світу зосереджено "колупаються" у своїх внутрішніх проблемах, і їм не "на часі" сконцентруватися на реальних викликах поточного часу: тому й намагаються загравати з агресором.

● Це синдром «Меркель-Саркозі», які почали танцювати під бубон путіна ще десь наприкінці 2000, заблокувавши вступ України до НАТО, проігнорувавши окупацію частини Грузії й т.д. Це вони своєю нерішучістю підбадьорили російського фюрера до нападу на Україну, а тепер мізкують, як вирішити «конфлікт дипломатичним шляхом». Очікуємо новий пакт?

▶ ️Пакти не працюють. путін зруйнував систему колективної безпеки, створену наприкінці 40-х з подачі американського президента Гаррі Трумена. 

● Крім «Плану Маршала» та НАТО, Трумен ініціював формування ООН, в основу якої лягли принципи недоторканості кордонів, мирного вирішення суперечок та рівності прав усіх держав. 

● Сьогодні ООН паралізована, і позбавлена актуального алгоритму гарантування світової безпеки. Знову діє право сильного та агресивнішого. За таких обставин лише сила може зупинити тирана-камікадзе. Та демократичні політики зайняті своїми внутрішніми проблемами. 

▶ ️Головною зброєю демократичного світу є популізм, за допомогою якого політики різних таборів воюють за симпатії виборців. Саме тому "путінська загроза" знаходить поганий опір в електоральних суспільствах. 

● Хвиля закликів «до дипломатичного вирішення конфлікту в Україні», схоже, генерується  т. зв. «яструбами миру» Білого Дому на чолі з Салліваном, (https://t.me/orestokratiia/854) радником з питань нацбезпеки: вони переконують, що потрібно боротися з наслідками агресивності путіна, ніж з першопричиною - неадекватним господарем кремля. Тобто  -  добиватися швидкого завершення війни в Україні на будь-яких засадах. 

▶ ️За такою "миролюбністю" «прагматичний розрахунок: тривала війна на іншому континенті - штука дорога і не популярна серед виборців, які очікують для себе - образно кажучи - хліба та видовищ. Сучасний технолог політичної кампанії обере гарантовану стратегію видовищної  перемоги на президентських виборах, ніж виснажливу та ризиковану гру проти новоявленого тирана-камікадзе. Звичайно, є й інше крило - поборник повного звільнення України, але воно не настільки медійно активне. 

Та в кожному разі, сьогодні світові не вистачає впевненого у собі Трумена, здатного побачити історичні аналогії та підготувати нові рішення для відновлення контурів світової безпеки. 

▶ ️На останок: Борис Джонсон, експрем'єр Великобританії написав для Daily Mail: «путін тримається за своїх друзів, чого не скажеш про нас, західні держави...  ми, з дуже вагомих причин, не вміємо". От вам і резюме.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/856

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