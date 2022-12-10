Чи готується білорусь до прямого вступу у війну проти України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Наразі передумов для вторгнення в Україну з боку білорусі немає – командування ЗСУ уважно відстежує ситуацію. Втім рф продовжує тиснути на білоруський режим, залишаючи йому все менше можливостей ухилятися від прямої підтримки російської агресії в Україні.

▶️ Створення об'єднаного угруповання зс рф і рб на території білорусі, підготовка російськими спецслужбами провокацій в білорусі; загадкова смерть міністра мзс рб макея – спроби затягнути білорусь у війну проти України.

▶️ Для путіна пряме втягнення білорусі у війну – один з небагатьох невикористаних козирів у патовій ситуації на полі бою.

▶️ Головна причина, чому режим лукашенка досі не наважився кинути разом рф свої війська проти України, – невпевненість у їх лояльності та страх заколоту військових.

▶️ Він запровадив смертну кару для військових за «держзраду», аби посилити дисципліну і лояльність режиму білоруської армії.

▶️ Законодавство, запроваджене лукашенком, може бути застосоване проти нього самого та його прибічників, адже саме вони зрадили державні інтереси білорусі на користь москви.

Джерело: https://t.me/spravdi/22269

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