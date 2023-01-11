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Чи хочуть українці повертатися з Польщі після війни: оцінка посла Зварича

Чи хочуть українці повертатися з Польщі після війни: оцінка посла Зварича

Більшість українців, які через широкомасштабну війну були змушені виїхати до Польщі, хочуть повернутися на Батьківщину, де під час відбудови країни зможуть використати, здобутий досвід в Європі.

Про це в ефірі польського радіо TOK.FM заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

“Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися до України. Для них можливість певний час пожити в Польщі є досвідом, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б застосувати в Україні для відбудови нашої держави”, - висловився він.

Він наголосив, що привітне і дружнє ставлення поляків до українців, які мусять шукати тимчасовий прихисток, є дуже величезною допомогою і Україна безмежно вдячна за це.

Джерело: tsn.ua

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