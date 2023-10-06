Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:55
Просмотров: 68

Чи може корумпований друг путіна звинувачувати нас в корупції?

Чи може корумпований друг путіна звинувачувати нас в корупції?

«Україна тотально корумпована, і тому вона не готова до вступу в ЄС», — заявив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер німецькому виданню Augsburger Allgemeine.

«Всі, хто мав справу з Україною, знають, що ця країна є корумпованою на всіх рівнях суспільства. Попри зусилля, вона не готова до вступу».

Ексголова Єврокомсіїі каже, що обурений через обіцянки швидкого членства України в ЄС.

«Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які говорять українцям, що вони можуть стати членами ЄС негайно».

Тут виникає кілька запитань.

Чи можна вважати проявом корупції дружбу Юнкера з Путіним, яку він не приховує?

Чи є проявом корупції той факт, що, за часів роботи Юнкера міністром фінансів Люксембурга, ця маленька країна стала великим «хабом» для російських грошей?

Може, саме тому Гутерреш пропонував Лаврову використовувати Люксембург як посередника в трансфері грошей під час спроби обійти «зернові угоди»?

Так, може, «антикорупціонер» Юнкер попросить свій рідний Люксембург вийти з ЄС?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/40524

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российские аэродромы: эвакуация невозможна, терпеть
Сегодня 07:23    24
Cейчас Палата представителей де-факто закрыта до вторника
Сегодня 07:14    32
Допомога від Німеччини
Сегодня 07:04    42
Оперативна інформація станом на 06.00 06 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:03    41
Мы не начинали войну в Украине, — путин очередной раз попытался что-то ̶п̶р̶о̶к̶а̶ш̶л̶я̶т̶ь̶ сказать на «Валдайском клубе»
Сегодня 06:46    69
Європа не зможе замінити Україні підтримку США, якщо вона припиниться - Боррель
Сегодня 06:37    76
Помощь Украине станет краеугольным камнем в избрании нового спикера Палаты Представителей
Сегодня 06:28    84
Зеленський попередив Європу про наслідки заморожування війни
Сегодня 06:20    84
51 людина загинула, 6 поранені — росіянці здійснили черговий теракт
Сегодня 06:10    90
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    77
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 