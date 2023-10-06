Чи може корумпований друг путіна звинувачувати нас в корупції?

«Україна тотально корумпована, і тому вона не готова до вступу в ЄС», — заявив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер німецькому виданню Augsburger Allgemeine.

«Всі, хто мав справу з Україною, знають, що ця країна є корумпованою на всіх рівнях суспільства. Попри зусилля, вона не готова до вступу».

Ексголова Єврокомсіїі каже, що обурений через обіцянки швидкого членства України в ЄС.

«Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які говорять українцям, що вони можуть стати членами ЄС негайно».

Тут виникає кілька запитань.

Чи можна вважати проявом корупції дружбу Юнкера з Путіним, яку він не приховує?

Чи є проявом корупції той факт, що, за часів роботи Юнкера міністром фінансів Люксембурга, ця маленька країна стала великим «хабом» для російських грошей?

Може, саме тому Гутерреш пропонував Лаврову використовувати Люксембург як посередника в трансфері грошей під час спроби обійти «зернові угоди»?

Так, може, «антикорупціонер» Юнкер попросить свій рідний Люксембург вийти з ЄС?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/40524

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