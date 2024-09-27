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Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців
Машина кремлівської брехні вишукує різні методи і лазівки, щоб «олюднити» звірства росіян та силою переконати Захід у «необхідності» знищення України.
«росіяни на війні» – не антивоєнне кіно про «простих росіян», а спроба гуманізації справжніх катів, ґвалтівників та фашистів путіна в очах міжнародної спільноти.
Детальніше про те, чому стрічка «росіяни на війні» немає нічого спільного з реальністю – у графіці
Джерело: https://t.me/spravdi/41783
Темы: війна, пропаганда, росія, україна