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Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Машина кремлівської брехні вишукує різні методи і лазівки, щоб «олюднити» звірства росіян та силою переконати Захід у «необхідності» знищення України.

«росіяни на війні» – не антивоєнне кіно про «простих росіян», а спроба гуманізації справжніх катів, ґвалтівників та фашистів путіна в очах міжнародної спільноти.

Детальніше про те, чому стрічка «росіяни на війні» немає нічого спільного з реальністю – у графіці

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Чому «росіяни на війні» – це відверта пропаганда та інструмент легітимізації геноциду українців

Джерело: https://t.me/spravdi/41783

Новости портала «Весь Харьков»

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