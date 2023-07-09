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Чому треба обережно ставитися до інформації Bloomberg про українські та російські танки

Чому треба обережно ставитися до інформації Bloomberg про українські та російські танки

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

«У росії закінчуються танки, в України їх вже більше». Такий досить несподіваний висновок зробив Bloomberg 6 липня на підставі даних Кільського інституту, британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень та сайту Oryx, що враховує документально підтверджені втрати.

У перший рік повномасштабної війни пошкоджені в Україні танки доводилося перевозити за тисячі км залізницею на урал. Але зараз ситуація для агресора потроху виправляється.

Відомий український військовий аналітик Олександр Коваленко провів математичний аналіз дослідження Bloomberg і закликав не бити у фанфари: «В України кількісна перевага по танках тільки умовна, не на практиці».

Тому до досліджень різноманітних видань та їхніх подальших інтерпретацій треба ставитися дуже обережно.

Джерело: https://t.me/spravdi/31254

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