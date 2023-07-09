Чому треба обережно ставитися до інформації Bloomberg про українські та російські танки
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
«У росії закінчуються танки, в України їх вже більше». Такий досить несподіваний висновок зробив Bloomberg 6 липня на підставі даних Кільського інституту, британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень та сайту Oryx, що враховує документально підтверджені втрати.
У перший рік повномасштабної війни пошкоджені в Україні танки доводилося перевозити за тисячі км залізницею на урал. Але зараз ситуація для агресора потроху виправляється.
Відомий український військовий аналітик Олександр Коваленко провів математичний аналіз дослідження Bloomberg і закликав не бити у фанфари: «В України кількісна перевага по танках тільки умовна, не на практиці».
Тому до досліджень різноманітних видань та їхніх подальших інтерпретацій треба ставитися дуже обережно.
Джерело: https://t.me/spravdi/31254