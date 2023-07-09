Чому треба обережно ставитися до інформації Bloomberg про українські та російські танки

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

«У росії закінчуються танки, в України їх вже більше». Такий досить несподіваний висновок зробив Bloomberg 6 липня на підставі даних Кільського інституту, британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень та сайту Oryx, що враховує документально підтверджені втрати.

У перший рік повномасштабної війни пошкоджені в Україні танки доводилося перевозити за тисячі км залізницею на урал. Але зараз ситуація для агресора потроху виправляється.

Відомий український військовий аналітик Олександр Коваленко провів математичний аналіз дослідження Bloomberg і закликав не бити у фанфари: «В України кількісна перевага по танках тільки умовна, не на практиці».

Тому до досліджень різноманітних видань та їхніх подальших інтерпретацій треба ставитися дуже обережно.

Джерело: https://t.me/spravdi/31254

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