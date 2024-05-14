Что было к концу четвёртого дня? Пунктиром

1. Гражданские ведут себя просто образцово. Опрошенные: в первый день было нервно, сейчас легче. Основная мысль – не как спасаться, а как помочь? Чем себя занять?

С одной стороны – это огромный плюс. С другой стороны – де-факто для самого Харькова, кроме шумовых эффектов, пока мало что изменилось. Поэтому у некоторых есть соблазн расслабиться. Совсем не стоит, без фанатизма.

Как только россияне обломают рога, они с особым остервенением начнут вымещать зло на городе.

2. Наши потери. Они есть… Но. По мере разворачивания обороны согласно замысла наших военных потери россиян увеличиваются в геометрической прогрессии. Россияне соорудили ещё одну топку по сжиганию своих войск. Пока не в промышленных количествах, ибо зашли небольшими силами, но пропорция для них очень неприятная.

3. Многих позабавило заявление одного из эстонских чиновников на счёт возможной отправки эстонских войск в Украину. Ибо вся Эстония меньше Харькова. Но тут вот какой момент. Скандинавы и балты – сейчас наибольшие фанаты Украины и – особенно – Харькова. Уверен – это не последнее такое заявление, как и не последние пакеты помощи.

Константин Машовец давал раскладку по задействованным войскам россиян. Сейчас наши утилизируют части с постоянной дислокацией в Калининградской области, Карелии и других регионах воссозданного с 1 марта Ленинградского военного округа. Прямая задача этого округа – противостояние с НАТО на Балтике и в Арктике. На севере Харьковской области в режиме реального времени обнуляется потенциал ЛВО, что радикально снижает риски для Балтии и северной Европы.

4. Сумы. В поддержку Харькова народ здорово мобилизовался, и эта поддержка чувствуется. Но если очень условно, на каждые 4 дрона в Харьков я бы отправлял 1 дрон в Сумы. Во-первых, это правильно. Во-вторых, купирование поползновений сразу на входе сэкономит ресурсы.

5. Меня не отпускает ощущение, что эта возня в приграничной зоне, хоть и ожидалась как раз в это время, но началась с фальстарта для россиян. Готовились, готовились, но не доготовились.

Не знаю, чего тут больше. Возможно, экс-министр Шойгу пытался бороться за кресло министра или какие-то бонусы при перемещении в СБ РФ.

Очень вероятно, что перед визитом в Китай (ожидается 15-16 мая) Путин желал хоть какую-то «победу». Если бы сходу взяли Волчанск и/или зашли бы в Липцы – это был бы победный фон.

Не получилось. Что повышает вероятность истеричных действий со стороны россиян в ближайшие дни.

Могут попытаться создать ещё одну точку напряжения на стыке Харьковской и Сумской областей. Или особо варварски обстрелять Ха/всю Украину.

Эта неделя будет своего рода периодом расстановки фигур на доске накануне интенсификации событий во второй половине мая – начале июня.

Помогаем. Не мешаем. Поддерживаем жизненный тонус, насколько возможно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/434

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