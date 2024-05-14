Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 88

Что было к концу четвёртого дня? Пунктиром

Что было к концу четвёртого дня? Пунктиром

1. Гражданские ведут себя просто образцово. Опрошенные: в первый день было нервно, сейчас легче. Основная мысль – не как спасаться, а как помочь? Чем себя занять?

С одной стороны – это огромный плюс. С другой стороны – де-факто для самого Харькова, кроме шумовых эффектов, пока мало что изменилось. Поэтому у некоторых есть соблазн расслабиться. Совсем не стоит, без фанатизма.

Как только россияне обломают рога, они с особым остервенением начнут вымещать зло на городе.

2. Наши потери. Они есть… Но. По мере разворачивания обороны согласно замысла наших военных потери россиян увеличиваются в геометрической прогрессии. Россияне соорудили ещё одну топку по сжиганию своих войск. Пока не в промышленных количествах, ибо зашли небольшими силами, но пропорция для них очень неприятная.

3. Многих позабавило заявление одного из эстонских чиновников на счёт возможной отправки эстонских войск в Украину. Ибо вся Эстония меньше Харькова. Но тут вот какой момент. Скандинавы и балты – сейчас наибольшие фанаты Украины и – особенно – Харькова. Уверен – это не последнее такое заявление, как и не последние пакеты помощи.

Константин Машовец давал раскладку по задействованным войскам россиян. Сейчас наши утилизируют части с постоянной дислокацией в Калининградской области, Карелии и других регионах воссозданного с 1 марта Ленинградского военного округа. Прямая задача этого округа – противостояние с НАТО на Балтике и в Арктике. На севере Харьковской области в режиме реального времени обнуляется потенциал ЛВО, что радикально снижает риски для Балтии и северной Европы.

4. Сумы. В поддержку Харькова народ здорово мобилизовался, и эта поддержка чувствуется. Но если очень условно, на каждые 4 дрона в Харьков я бы отправлял 1 дрон в Сумы. Во-первых, это правильно. Во-вторых, купирование поползновений сразу на входе сэкономит ресурсы.

5. Меня не отпускает ощущение, что эта возня в приграничной зоне, хоть и ожидалась как раз в это время, но началась с фальстарта для россиян. Готовились, готовились, но не доготовились.

Не знаю, чего тут больше. Возможно, экс-министр Шойгу пытался бороться за кресло министра или какие-то бонусы при перемещении в СБ РФ.

Очень вероятно, что перед визитом в Китай (ожидается 15-16 мая) Путин желал хоть какую-то «победу». Если бы сходу взяли Волчанск и/или зашли бы в Липцы – это был бы победный фон.

Не получилось. Что повышает вероятность истеричных действий со стороны россиян в ближайшие дни.

Могут попытаться создать ещё одну точку напряжения на стыке Харьковской и Сумской областей. Или особо варварски обстрелять Ха/всю Украину.

Эта неделя будет своего рода периодом расстановки фигур на доске накануне интенсификации событий во второй половине мая – начале июня.

Помогаем. Не мешаем. Поддерживаем жизненный тонус, насколько возможно.

Что было к концу четвёртого дня? Пунктиром

Джерело: https://t.me/kopytkoav/434

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Санкції на 1000 кілометрів. Історія українського дрона "Лютий", який палить російські НПЗ
Сегодня 07:58    41
БЕБ викрило на Волині підпільний завод: розливав "елітний" алкоголь 50 світових марок
Сегодня 07:40    52
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:36    63
«Наглая» российская кампания по саботажу усиливается по всей Европе, пишет в своем расследовании NBC
Сегодня 07:31    69
Вследствие атаки БпЛА грузовой поезд с топливом сошел с рельсов в Волгоградской области рф — BAZA
Сегодня 07:28    73
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину сегодня утром
Сегодня 07:25    61
В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів
Сегодня 07:22    63
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:20    55
10 хороших новин на 14 травня
Сегодня 07:18    92
Едет-стреляет, что ещё нужно?
Сегодня 07:14    89
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 