Если кратко, то там реализуется программа окончательной русификации населения. Исконно украинские села, где всегда жили украинцы и говорили только на украинском языке, теперь боятся говорить на родном языке даже друг с другом. Если кто-нибудь услышит украинскую речь и донесет оккупационной власти проблем не избежать. По меньшей мере поездки и беседы с ФСБ.

Несмотря на то, что все документы на украинском языке в «днр» могут быть в обращении до 1.01.2027 года, местным властям даны указания заставить все население поменять все украинские документы до конца года. Людей просто принуждают это делать. По этой причине во всех оккупационных структурах громадные очереди.

Например, проехать на личном автомобиле с украинскими номерами и украинскими правами и техпаспортом невозможно. Сразу же останавливают на блокпосту, а их по дороге из села в райцентр может быть и пять! И сразу скрепный бурят спрашивает: «Ты бандеровец?» Если нет, то почему ездишь на бандеровских номерах? Раньше давали 1 месяц на замену. Сейчас забирают машину на штрафплощадку, то есть, в бесплатное пользование российским военным, пока будешь переоформлять документы и ездить на беседы в ФСБ, откуда не все и возвращаются.

Переоформлять на российские образцы заставляют все, даже свидетельства о рождении. Сейчас активно заставляют переоформлять документы на дома и земельные паи. Если хозяев нет или они не имеют российского паспорта, все идет в доход республики, которая находится в составе россии. Так россия богатеет, отбирая чужую собственность! Наследники монголо-татарской орды снова пришли на наши земли, надеемся так же бесславно закончат, как и их предки!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1825

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