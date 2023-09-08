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CNN: Илон Маск саботировал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году
Ілон Маск таємно відключав Starlink минулого року і зірвав атаку України морськими дронами на флот ВМС РФ, - CNN
Надводні безпілотники з вибухівкою вже наблизилися до військово-морського флоту РФ, але раптово «втратили зв'язок і безпечно викинулися на берег».
Своє рішення Маск пояснив страхом, що росія вдарить ядерною зброєю після атаки України на Крим, і включити знову супутниковий інтернет його вмовив міністр Михайло Федоров.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/38923