CNN «Українські безпілотники зі штучним інтелектом намагаються підірвати енергетичну галузь росії. Поки що виходить»

● В повітрі лунає гучне дзижчання. Шум нагадує удари російських безпілотників по Україні, але це відео було записано ближче до Москви, ніж до Києва. Через кілька секунд БПЛА пікірує і врізається в покриту трубами вишку на російському нафтопереробному заводі

● У CNN визначили геолокацію та підтвердили, що на відео знятий Рязанський нафтопереробний завод «Роснефти» — один з найбільших у росії, який знаходиться за 500 км від України.

● «Точність в умовах перешкод забезпечується за рахунок використання штучного інтелекту. Кожен дрон оснащений термінальним комп'ютером із супутниковими даними та даними про місцевість… Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки слідують плану польоту, що дозволяє нам завдавати ударів по цілях із точністю до метра», — пояснило джерело CNN. Дрону не потрібно ніякого зв'язку (зі супутниками), він повністю автономний.

● Кілька експертів, з якими зв'язався телеканал CNN, заявили, що Україна завдає ударів не по сховищам палива, а по перегінних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні.

● Такий підхід дає Києву більше вигоди, завдаючи більших збитків, ніж просто випадкові удари по нафтопереробних заводах. І ринки це помічають. "Ми дійсно розглядаємо це як зміна української тактики у спробі послабити російську військову машину", - пояснила керуючий директор і голова глобального відділу товарної стратегії інвестиційного банку RBC Capital Markets Хеліма Крофт.

● Експерти вважають, що ці атаки можуть вплинути на російську економіку, ніж нинішні санкції.

● Українські атаки на нафтопереробні заводи призвели до зростання світових цін на нафту, внаслідок чого нафта марки Brent подорожчала майже на 13% цього року, а політики у США стурбовані їхнім потенційним впливом на економіку на рік важливих виборів.

● За словами Хеліми Крофт, американські та міжнародні санкції, запроваджені з початку конфлікту, були спрямовані на те, щоб утримати російські енергоносії на ринках. «Така була угода з Україною — ми дамо вам гроші, ми дамо вам зброю, але тримайтеся подалі від експортних потужностей, тримайтеся подалі від російських енергоносіїв, тому що ми не хочемо масштабної енергетичної кризи», — пояснює Крофт.

● Проте тупикова ситуація, в якій опинився Вашингтон у питанні фінансування України, та можливі зміни у Білому домі наступного року можуть дати Києву певну свободу дій. «Якщо вони не отримують зброю та гроші, які їм обіцяли, якого у них стимулу дотримуватися угоди з Вашингтоном?» - стверджує Крофт.

● На думку експертів, більший занепокоєння викликає те, що Україна не зупиниться на нафтопереробних заводах. Деякі з найбільших російських нафтових портів, на які припадає близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів перебувають у зоні дії українських безпілотників.

● Українські офіційні особи визнали стурбованість США, але заявили, що удари продовжуватимуться.

Правильно! Цілі ударів повинна визначати Україна і тільки Україна. Ї@аште їх, хлопці!

А тим часом...

Трампістка Марджорі Тейлор-Грін знову роздає погрози.

Цього разу вона написала на Х, що якщо Джонсон поставить на голосування пакет допомоги Україні, то це буде злий жарт щодо американців.

"І це не буде першого квітня", - додала вона.

Наразі трампісти з МАГА просто скаженіють, коли день розгляду українського законопроекту стає все ближче. Однак, виглядає так, що Джонсон рішуче налаштований винести його на голосування. Можливо, з певними правками, але то таке… Даю 80% щодо кінцевого позитивного результату.

Почекаємо…

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18617

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