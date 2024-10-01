Далекобійні удари по рф – обґрунтована і життєво важлива необхідність

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Президент України повідомив про наближення отримання дозволу на далекобійні удари західною зброєю по об’єктах на території рф.

▶️ Україна виконала «домашнє завдання» з підготовки обґрунтування для нанесення ударів. Наступний крок – від західних партнерів.

▶️ Вагання держав-партнерів в питанні далекобійної зброї – результат російської політики глобального шантажу. Розпалюючи страхи перед «ескалацією», москва прагне стримати рішучість Заходу щодо підтримки України.

▶️ Так звані «червоні лінії кремля» – це фікція, а погрози «ядерною ескалацією» – блеф. Україна довела це на практиці.

▶️ Дозвіл на удари західною зброєю углиб рф значно посилить оборонні спроможності України і погіршить становище держави-агресора. А відтак – наблизить завершення війни на засадах справедливого миру.

Джерело: https://t.me/spravdi/41842

Новости портала «Весь Харьков»