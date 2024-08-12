Давайте про пюрера і його погрози

Ні, білоруська армія неспроможна на масштабні діі проти України. Особливо коли наступати їй потенційно треба через ліси і болота, що складають майже увесь кордон.

Єдина, чого б варто було боятися в контексті Білорусі - що звідти буде наступати армія рф.

Ні, армія рф не може зараз наступати з Білорусі в силу відсутності сил, засобів і особливо сил і засобів у самій Білорусі.

2022 вони зайшли в тому числі з Білорусі, бо в них було ще 6 напрямків просування. Зараз це вже неможливо.

Все, що зараз розігрує Лука - це інформаційний відволікаючий цирк, який доводить нам що путіну зараз ДУЖЕ БОЛЯЧЕ. І, схоже, ми досі до кінця не розуміємо наскільки.

Спостерігаємо далі. Віримо в задум наших. Не віримо провокаціям ворога.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5905

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